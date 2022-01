Sobre dor e coração

"Querido coração, talvez você devesse parar de se doar demais por pessoas que não precisam de ti, isso só o desgasta e te mata aos poucos, e você só percebe quando já entregou todo o seu 100%, e, no fim, não te sobra nada. Às vezes nem tudo merece a sua preocupação, porque se algo te esgota, isso deveria no mínimo te recompensar, mas somos difíceis de admitir erros. Assunto de coração sempre foi muito complicado, em geral, tudo o que você sente exerce uma enorme força sobre ti mesmo, porque quando tudo acabar, o que fica é você, e na maioria das vezes, a gente nunca chega inteiro no final, sempre gastamos algo para preencher a lacuna de um outro alguém. O problema no final das contas é que morremos por coisas que nunca precisaram de nós."