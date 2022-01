ro.man.ti.zar

Verbo intransitivo, concebe fantasia por meio da imaginação. Imagino você, o jeito que eu penso em ti, foge dos meus planos. Quando te vejo me confundo, quero ouvir suas aventuras durante esses anos. Tão planejado, antes de falar cada palavra eu procurava em um dicionário, mas agora eu já não tenho um discurso pronto. Parece que nada mais será dito, longe de mim, amarrar nossos calcanhares com uma corrente inquebrável, mas eu amarraria com uma fita delicada de cetim. E, no fim, você me diz se minhas cicatrizes vão ter estrelas ou se vão sangrar, então, pela minha salvação, não vou nos romantizar... Mas sorrio quando paro para te imaginar… Minha boca seca e então consigo perceber, por agora tudo que eu quero é você.