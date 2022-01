Sofrer dói, é uma dor que vai do coração à cabeça em questão de segundos numa voltagem de 220 volts. É uma brincadeira sem graça, parece que se cria uma reta e ela fica indo e voltando a toda hora, a cada minuto. O coração palpita, cabeça lateja, tudo se encaminha para um curto-circuito emocional. Você encontra uma válvula e na primeira oportunidade se manda, bebe, chora, come, dorme, some, assiste, esquece. Você se torna de fato aquele personagem de filme que está preso e conta os dias no palitinho, marcando na parede, menos um dia sem você, mais um dia cicatrizado. E aos poucos, desconfiada e traumatizada, inicia-se o processo de recolher os tijolos e a construção de um novo forte, "tudo bem", desta vez os materiais não estão mais zerados, cada ferramenta tem sua parte calejada, mas nem por isso perdeu sua importância. Você se reconstrói aos poucos até vir a próxima avalanche que te destrói, ainda assim, você não abre mão de tentar. Afinal, é o que sempre fazemos.