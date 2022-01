Quando conversamos pela primeira vez, nossa, senti uma conexão, mas, também, percebi que não seria possível tê-la só para mim. Passamos a manhã e quase a tarde toda juntos, me deitei quando cheguei e me peguei pensando em você, até mesmo, imaginando nós dois juntos. Depois de passar uns dias sem falar com você, senti que a nossa sintonia não era mais a mesma, e, desse modo, as suas palavras também. Quando você me disse que nunca seríamos bons juntos, isso me doeu e também me levou e me fez um pequeno vazio.