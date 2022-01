Há calafrios percorrendo meu corpo agora, há lágrimas lutando contra mim para sair e há um embargo amargo no peito que percorre até a garganta. Queria te olhar uma última vez nesses termos, até que pulemos para o próximo capítulo, onde não estaremos um rente ao peito do outro, para te ouvir falar sobre tudo aquilo que quer me dizer, mas você é incapaz. Você não tem coragem de dizer, mas eu necessito te ouvir. Eu preciso que diga, porque se não você, eu. E não parece justo, que seja eu a pessoa a falar por você que você não quer mais me ter, no mesmo compasso em que eu te peço, para voltar ao peito que nunca deixou de ser seu.