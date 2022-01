Ideal ilusório

Definido como o ideal de que o destaque social deve ser alcançado pelas conquistas individuais, a meritocracia é uma bravata ideológica que normaliza injustiças e gera vulnerabilidade diante de manipulações políticas. A ideia de que o sucesso é, exclusivamente, fruto dos méritos individuais, cria um sentimento de desvalia na maioria da população que não alcança uma ascensão social devido à assimétrica distribuição de renda existente. Com isso, de acordo com o filósofo Michael Sandel, autor de ''A tirania do mérito'', esse ressentimento é explorado, politicamente, no fortalecimento de lideranças populistas que buscam enfraquecer instituições democráticas. Portanto, a democracia ocidental encontra-se ameaçada por uma crença desonesta que não reconhece a randomização presente na vida humana.