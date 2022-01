Lugar e seus sinônimos

Lembro de alguns momentos grandiosos, outros nem tanto. Lembro, também, do que determinava o que cada um seria: quem estava comigo. Um fato muda tudo, um segundo e as coisas já não são mais as mesmas, mas na memória guardamos tudo aquilo que já passou e deixou rastros — alguns maiores do que outros — como consequência temos momentos incuráveis, e isso não se limita pelo local em que foram vividos. A questão é que não é o lugar que importa, é estar verdadeiramente nele, e às vezes um lugar pode ser alguém. Meu lugar não foi feito de cimento e tijolos, mas tem os olhos lindos e o cabelo mais macio de todos. Meu lugar não tem janelas de vidro, mas quando ele sorri, supera qualquer paisagem que poderia aparecer por trás de uma.