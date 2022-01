O ano já está terminando e parece que foi ontem que ele começou. O ano está acabando e tu leva as melhores lembranças dessa época. As conquistas, os dias bons, as pessoas que você conheceu, os teus piores dias e como você sobreviveu 100% a todos eles. Parabéns para nós. Foi um ano produtivo, foi um ano ótimo. Mas, falando verdadeiramente com você, caro leitor, não te apresses para fazer promessas para a próxima etapa, apenas tenha em mente que dar o seu melhor é inegociável. Faça seu melhor e se entregue nesse ano que está chegando. Viva, ame, dance e se entregue verdadeiramente. Desejo a você, tudo de bom. No final, despedidas são um "até logo", nunca um "adeus", é a realidade, vamos nos ver outras vezes, eu acredito nisso. E aí, prontos para a próxima etapa?