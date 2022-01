Vem martelando na minha cabeça algumas conversas meio catastróficas que eu tive com algumas pessoas, sobre o quanto essa ideia de transformar momentos, conversas ou, até mesmo, alguém chorando ao meu lado em alguns versos de poesia, pode magoar as pessoas.

"Quem você pensa que é para fazer isso?", às vezes eu me questiono... Eu tento me lembrar que a escrita é minha essência, que se eu não conseguisse colocar esses pensamentos para fora eles provavelmente me devorariam. "Você sempre se arrepende de beijar escritores no escuro..." diz um verso da cantora Lorde em uma de suas músicas, e me apropriando um pouco do que ela disse, eu não me arrependo de nada que escrevi.