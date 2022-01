Muitos julgam a palavra "Adeus" como algo negativo, é como acabar um relacionamento com aquela pessoa que se tornou um peso. Já "Obrigada", muitas vezes é designado às coisas boas, por exemplo, as que ocorreram ao longo do ano. Então, a dúvida é recorrente... Adeus ou Obrigada 2021?! Adeus a todas as coisas ruins, todas as incertezas, adeus a todos os desastres presentes ao longo do ano, obrigada pela esperança que se fez presente mesmo diante a tantas dificuldades. Obrigada até mesmo pelas dificuldades que nos fizeram mais fortes e revelaram o verdadeiro sentimento de força e determinação. Então a 2021, o meu Adeus e muito Obrigada!