Releia esta nota quando precisar

Há de haver um novo amanhã. E há de chover ao nosso encontro. A lágrima que escorre em teu rosto secará. Cicatrizarão suas feridas uma a uma, e há de nascer o Sol de novo. A confortante Lua também há de reaparecer, e brilhará até que em um dia muito distante — ela se apague. Como todos nós. As estrelas ainda percorrerão vosso caminho por inúmeras décadas. Você há de viver muitos dias. Além do tempo espaço, além do espírito corpóreo. Algo etéreo e celestial. A beleza do tempo é ser passado, presente e futuro — tudo ao mesmo tempo. E ele não volta jamais. Somente segue em frente. Os finados permanecerão em suas covas, os vivos em suas lutas. Há de se lembrar — tudo tem um início e tudo tem um fim.