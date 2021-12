Com a noite, alguns sentimentos vão sumindo e surgindo no outro dia. É desse jeito que o meu sentimento por você funciona: ele some, mas, no outro dia, ele volta. Gostaria muito que ele nunca tivesse existido ou surgido, assim, eu não me magoaria tanto por gostar de você. Às vezes eu penso, se você é o amor da minha vida ou o amor para minha vida, ou apenas mais uma paixão não correspondida. Você é igual a um café e livro, uma baita combinação perfeita para se passar a tarde toda junta. Mas será mesmo, que você é isso? Ou é apenas delírio meu para não me fazer sofrer mais por você? Assim disfarçando a dor e desgosto de não ter o amor correspondido por você, assim fazendo que eu pare de pensar "será que um dia eu vou ter?".