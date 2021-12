Você me roubou o oxigênio, me tirou o fôlego, mas eu preciso devolver o controle para os meus pulmões. Você me roubou o ceticismo e me fez acreditar, mas eu preciso perder essa fé. Você me roubou a calmaria, mas eu preciso deixar a tempestade. Você me roubou o conforto das noites solitárias, mas eu preciso lembrar como é ser sozinha. Você me roubou os dias cinzas, mas eu preciso limpar o sangue dessas cores. Você me roubou a sobriedade, mas eu preciso voltar à lucidez. Você me roubou os dias chatos, mas a chatice era segura. Você me roubou traços e eu roubei traços seus. Você me roubou toques não dados, mas não precisou me tocar para de fato tocar-me. Você me roubou tanto, mas eu não tive tempo para te contar.