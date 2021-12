O que fazemos no nosso tempo livre vai dizer como seremos lembrados. Mas, e se não tivermos tempo livre? Será que é exagero pensar dessa forma? Somos uma geração sobrecarregada com pouco e querendo sempre mais. Vivemos como se comêssemos e nunca ficássemos cheios.

É estar sobrecarregada com a rotina, os parentes e até mesmo, dos dias. É querer sair mais de casa e redescobrir o mundo como ele é. É querer a droga do tempo livre sem se sentir culpado por não estar estudando. É querer sair sem pedir permissão mesmo, é querer ir para algum lugar com uma das melhores companhias que temos: nós mesmos, ou então, com um alguém. Tanto faz. É querer a sensação de não se sentir preso.