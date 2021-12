O famoso "jeitinho brasileiro" não acontece só no comportamento, mas também na memória. O brasileiro tem uma memória curta de fácil proveito, não é à toa que um governante mal-intencionado, seja lá qual for seu cargo, prefere pavimentar a avenida perto da eleição, porque ele sabe da memória falha do seu povo. Como, também, não é ao acaso que o Brasil permanece tão desigual, o cidadão esquece dos processos históricos do próprio país e tende a repetir os mesmos erros do passado. É um ciclo vicioso tornar a adiar os problemas para depois e curtir o agora. Mas o depois demora a chegar, e as minorias nunca são atendidas, pois, isso só se tornaria menos repetitivo caso o comodismo do "jeitinho brasileiro" não cegasse os indivíduos do que acontece no país, e a memória começasse a ser lembrada.