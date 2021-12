Às vezes, me pergunto se a vontade incessante de escrever e ler, nesses tempos difíceis, é um ato de refúgio. Não sei se, ao adentrar nesses universos distintos, eu estou fugindo dos problemas reais ou criando uma nova percepção para enfrentá-los. Esse desejo tem me feito habitar por espaços que nunca percorri, viver vidas que nunca conheci, entender sensações das quais nunca senti, eternizar em momentos nos quais nunca existi. E tem me feito, além de singular, um ser plural que enfrenta com diferentes ângulos a forma de lidar com a vida. A arte continua sendo a salvação de mim mesma.