Procurando amor entre lírios e lobos

Andei pensando em cada pessoa que por aqui passou. O "L", inicial dos nomes que contaram histórias com o meu. Lembra de quando eu falei, que nos meus lábios o nome eterno seria o seu? Não foi, o cheiro dos lírios durou tão pouco e a lembrança durou tanto. Depois tentei achar amor na solidão de pessoas distantes, encontrei alguém com dois nomes, tão singular, mas a gente não sabia exatamente o que falar. Não sei ao certo de quanto acabou esse placar, mas sei que vou pensar em você, quando a série sobre um jovem amor "royal" acabar... E caminhando sozinho me encontrei com um lobo solitário. Por um mês, tentar te decifrar foi tudo que fiz, no fim, sobrou um coração quebrado e um ego machucado. Espero que eu consiga continuar aberto e vulnerável, que meu coração continue quebrável, mas nunca pela mesma mão.