Hoje eu percebi que no final das contas, resta tempo. Tempo para sonhar, viver, amar, dançar. Um tempo tão finito que chega a ser infinito, com sua limitação no amanhã. No final das contas, me olho no espelho, vejo meus cabelos, olhos, boca, nariz, ouvidos..., mas, algo falta lá. Não sei. Enfim, me olho e me reconheço, me aceito por inteiro, com meus pecados e delírios, minhas formas e realizações. No final das contas, o dia começou agora e já me sinto cheia de vida, mas nem tanto. Algo falta, algo falta...E eu não sei o que é. No final das contas, o dia sai e a noite chega. Minha calmaria olha para o Céu e reconhece as estrelas. Reconheço meu ser diante delas, declaro meu estado a Lua e ela me acolhe junto da estrela mais brilhante. No final das contas, sinto tua falta.