CPI da Covid-19: centralização

A CPI da Covid-19 chegou ao fim, porém os seus trabalhos foram imprecisos, pois se centraram em atribuir ao governo federal pela situação agravada de saúde pela pandemia. Assim, não se pode negar a responsabilidade do presidente Bolsonaro, mas não pode ser renegado os erros dos governadores e prefeitos. Tem-se a não busca, por parte dos senadores, de provas sobre os desvios públicos na compra de respiradores hospitalares pelo Consórcio do Nordeste, em que os estados não receberam esses aparelhos nem o capital pago foi devolvido. Portanto, espera-se que os erros nos três poderes do executivo no combate à pandemia de Covid-19 sejam apurados para haver justiça para as famílias que sofreram com a doença e que os responsáveis sofram punições criminalmente.