Olá, dezembro! Acho que eu não estou no meu melhor momento. Esse ano foi uma eterna mudança de tempo. Houve sol e logo depois caiu chuva. O que era meu já não é mais. Como vamos lembrar de todas as notícias dos jornais? Que estranho esse sentimento peculiar de que nada durou mais que uma manhã. Olho para todos e vejo exércitos solitários tentando ficar de pé. Nessa época do ano acendemos luzes e nos reunimos em ceias, acho que é a demonstração mais genuína de esperança. Para de alguma forma enxergamos nessas luzes que a dor também não vai durar para sempre.