Comercializado

"Minha alma não está à venda. " Dizia um cartaz apoiado em um tripé enquanto um jovem tocava sua guitarra ao lado. Ele não era um gênio musical, entretanto, sua obra continha algo muito peculiar que o diferenciava. Ele tocava suas emoções. Como um tradutor diretamente ligado ao amplificador de seu instrumento, ele estava tocando em ondas de sentimentos. Era necessário um ouvido afinado e um coração mais ainda para captar aquilo. Algumas canções não tinham mais que três acordes simplórios, mas isso as tornava especiais. Um grupo se organizava ao redor ouvindo atentamente. O músico de repente parou. "Eu não estou à venda. ", ele disse. "Nenhum de vocês está. Sua arte não é uma commodity a ser capitalizada. Vocês esquecem do essencial, o sentir. O que deu asas a sua criatividade em primeiro lugar. Não desista da sua expressão artística por não a achar boa o suficiente, pois a beleza está nos olhos ou ouvidos de quem a consome. Você não precisa ser ótimo nem mesmo o melhor no que faz. Você só precisa ser você, essencial e brutalmente real, único entre sete bilhões igualmente singulares. "