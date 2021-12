Busco desesperadamente, assim como todos, algo que me prenda a este mundo. As pessoas escolhem os caminhos que desejam e alguns deles, nós nem mesmo julgamos, ou julgamos mais do que deveríamos. Temos duas formas de nos livrarmos dessa situação: encontramos esta coisa que nos prenda ao mundo ou buscamos alguma forma de esquecer a falta de sentido da nossa existência. Em outras palavras, falta de algo que nos prenda a este mundo ou um sentido para viver. Podendo ser drogas, religião, idealização de amor romântico ou tabus que fingimos não existir. Podendo chegar ao suicídio em casos mais graves. Felizmente, ou não, nenhuma dessas formas de autopunição se aplica a mim. Ainda estou nesta busca tão cansativa e triste por um momento que faça valer a minha vida.