Pobreza no Brasil

Um dos grandes problemas que a maioria da população enfrenta é a pobreza. Esse problema faz com que a exclusão social de grupos seja acrescida e os impede de desfrutarem uma melhor condição de vida. Essa condição de privação das necessidades básicas é uma consequência da colonização do país, pois os que aqui "descobriram" não vieram para coadjuvar no progresso desta nação, mas se beneficiarem dos recursos que o Brasil dispunha. Assim, provocando a desigualdade de renda entre a população. Mesmo tendo um longo caminho a percorrer no combate desse problema, as ações para reverter essa situação devem ser feitas a partir de agora. Com um maior investimento nas comunidades empobrecidas e uma mudança no pensamento de nossos governantes, para que esses direcionem seus atos em prol dos mais necessitados.