O perfeito plastificado

A nossa incessante e incansável busca pelo estado perfeito das coisas é vão, pois não vai existir um tempo em que tudo e todas as coisas convidam em harmonia, já que não existe "felizes para sempre". Mas, ainda assim, continuamos correndo atrás do vento, atrás de uma sensação que nem sequer existe, enquanto nos enganamos vivendo um falso nirvana, uma falsa sensação de bem-estar, nos auto sabotamos para mostrar com ar de plastificado uma felicidade que nunca vivemos. Ao invés de vivermos algo fingido, devíamos viver o que temos de viver, os momentos bons e ruins, sem esperar que a vida seja perfeita, porque nunca vai ser.