Eu sei bem

Começamos cedo e fui eu quem deu o primeiro passo, mas não me entreguei por inteiro. Eu temi esse sentimento, porém tu me desarma tão bem que eu me perco nos teus olhos, perfume, mãos e textura. Milhões de fogos de artifício dentro de mim explodiam quando estava contigo. Quando demos nosso tempo, eu tive uma paixão. Sabe qual a diferença, não sabes? Pois bem, seu abraço era frio e sua mão quente, entretanto ele não parecia ser verdadeiro. O que saia de sua boca era suspeito e seus olhos fugiam. Meu toque só era propício nos momentos escuros, sem ninguém. Amor sem sentimento, carnal. Hoje eu vejo que quando se ama ou não, é nítido. E eu volto a escrever textos a ti, mesmo que eu nunca tenha parado.