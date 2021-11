Escrever para ser imenso

Para quem, em versos, consegue dizer tudo aquilo que sons não são capazes de transmitir. Para aqueles que escrevem em guardanapos enquanto a pizza chega desde os que escrevem parte dos grandes documentários. Para todos os que morrem lentamente a cada observação, só para que de lá possa surgir um novo trecho, que fazem brotar de uma sútil ação, a verdadeira graça das palavras. Ser escritor, é mais do que apenas escrever, é saber, em meio aos tumultos diários, que ainda vale a pena observar a arte imperceptível, e enxergar as entrelinhas com a profundidade que só alguns conhecem, e é mergulhar nisso, mesmo sem saber até onde vai, porque escrever é ser imenso.