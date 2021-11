Rosa do deserto

Simples como uma rosa, única, com sua própria forma. Assim são as pessoas, cada uma com seu próprio brilho e suas próprias sombras, intransferíveis. Ainda sim, muito do que você tem dentro de si, eu tenho dentro de mim — e por isso nos comunicamos e entendemos quando uma expressão lhe foge despercebida ou quando os olhos enxáguam, incapazes de segurar a emoção contida. Nós somos energia e ela interage. Nosso universo é energia. O amor é eletricidade pura, encharcando nossos cérebros e corações com sua alta voltagem. Mantenha suas chamas vivas — a do coração e a da alma. Viva, talvez intensamente, mas viva! Tome seu fôlego e se reerga mais firme. Seu coração está batendo e seus pulmões talvez transpirem com tamanha desesperança. Você está vivo e sua mente está em chamas. Cultive as coisas que tornam você único e confortável com a sua própria companhia. Seu inimigo não é você. São as coisas que o fazem desacreditar que você mereça outra chance para aprender com as suas faltas. Diga coisas belas aos queridos enquanto ainda estão vivos. E os que se foram, mantenha as boas lembranças. Torne o seu coração um campo florido e as rosas hão de nascer — até mesmo no deserto.