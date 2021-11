O meu jardim

Se você quisesse eu abria os portões do meu jardim e te mostraria todas as flores que eu plantei aqui. Escreveria nossos nomes em uma alguma árvore. Seríamos só eu e você. Será que você sabia desde o primeiro dia o quão encantado eu estava em te conhecer? Eu nunca vi você chegar, mas assim que te vi, eu queria fazer você ficar. Te desenhei para que não pudesse esquecer seu rosto. Os olhos que eu vi e tentei atrair, que eu me perco sempre que olham para mim, mas eu já sei que essa febre tem que chegar ao fim. Ouço sua risada, assisto você ir flutuando já tão distante daqui e me conforto sentindo o cheiro das flores para esquecer o seu. Me levanto para procurar em meio aos espinhos aquilo de mais importante que perdi. O meu eu.