Arte para ver a alma

Assim como o espelho mostra o superficial, a arte é uma forma de ver a alma, desde que você a enxergue assim. Quando eu era criança, achava que arte era apenas aquilo que eu desenhava com o primeiro lápis que encontrava, hoje vejo arte até no brownie que como enquanto escrevo isto. Arte é toda manifestação humana e há quem encontre uma maneira que você nunca imaginou para manifestar aquilo que sente. Ela está em uma dança bem elaborada, mas também naquela coreografia que surge no improviso. Está em tudo que faz seus olhos brilharem, mesmo que seja apenas em um ideal estético. Uma coisa é certa, há artes que refletem a alma. E em qual arte há o reflexo da sua?