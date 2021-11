Ultimamente, tenho pensado sobre a água no futuro. Um "ouro líquido", mais cobiçado do que diamantes, carros de luxo e seguidores das redes sociais. Infelizmente, se continuarmos assim, esse será o futuro: doenças renais, dermatológicas, mutações genéticas, problemas ambientais, econômicos... Mas o que estamos fazendo para impedir esse futuro de miséria? Os grandes desperdícios domésticos acabam influenciando nos baixos índices dos reservatórios. Entretanto, a culpa não é apenas da população, também é dos políticos descomprometidos em resolver uma situação que tem se agravado a cada dia, comprometidos em projetos inacabados visando o benefício próprio, pois não há, de fato, políticas públicas sérias e eficientes. Precisamos mudar isso agora. A água é algo fundamental para a vida, mas, infelizmente, é finita. Precisamos cuidar do essencial, para não sofrermos as consequências no futuro. Isso é o que escutamos desde pequenos, mas simplesmente escolhemos ignorar.