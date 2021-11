É sobre saber balancear, meu bem. É sobre amores, calores, dores, tentativas de recomeço e fuga. E está tudo bem. Coisas normais na vida de adolescentes ou delinquentes loucos por amar. É só te ver chegar que eu me sinto atrair para ti. Um sentimento de recomeço bom do teu lado e isto me renova. Independente da distância, seja por mensagem ou ligação, tu é tu, e como poderia te esquecer? É sobre teu sorriso, teu riso descontraído, as xícaras de café espalhadas pela casa e cabeça, sobre a água gelada do chuveiro e a quentura da cama nos melhores dias. O sol adorna teu corpo e o mar anseia por ti, mas tu não entendes isso. É sobre toda vez que eu fujo para os teus olhos.