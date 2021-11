Acabou, enfim.

A maldição que pairou sobre minha cabeça se desfez, as palavras caíram por terra e o defunto foi enfim enterrado. As amarras foram soltas, as correntes, quebradas e o nó deixou de ser nó, voltou a ser fita. O furacão se fez calmaria, a tempestade silêncio se fez. As armadilhas expostas perderam a força, o sussurro deixou de ser ácido e o vício deixou de ser vício, não há mais abstinência. Eu pude sentir o veneno sair pelos poros, o poder se esgotar e a liberdade enfim voltar para onde nunca deveria ter saído. O sabor da liberdade é doce, meu bem.