Eu olho, mas não enxergo. Escuto vozes ao fundo, quase ecos que dizem: existem possibilidades, eu escuto, mas não ouço. Me sinto confusa e pareço quebrada, tudo errado, a mente atolada, que ora trava e nunca destrava. Sinto que saí do eixo e cada vez mais distante fico e me perco. Me perco, mas te acho, acho para ti. Faço e refaço da melhor forma possível, de forma pomposa e faceira, mas não basta e me apago, desacredito e me culpo. Uma troca injusta que alimento inconsciente e quando me sinto lúcida alimento consciente na vã expectativa de que em breve corto esse laço. Pronto.