De novo, contamos os dias para a renovação de uma promessa nunca cumprida. Mais uma vez nos deparamos com as lojas com decoração de Natal, a preocupação com os presentes e os amigos planejando a festa de Ano Novo e suas novas metas. Mas no final dessa confusão toda, onde você planejou estar hoje? Você seguiu suas metas? Fez como prometido a si mesmo no dia 1 de janeiro de 2021? O conforto é a melhor desculpa. Quem quer se arriscar, mudar a rotina? Acordar cedo e ir dormir mais tarde? Pouquíssimos. E a vida exige o teu melhor e tu dá teus meios, tuas metades, tuas migalhas de esforços. A tua melhor escolha foi levantar da cama. E a tua pior é esquecer que o teu tempo acaba.