Eu queria poder cantar uma música de amor para ti, mas eu sou apenas uma escritora, perdidamente apaixonada. Eu jamais conseguiria me expressar de outra forma, a não ser por inúmeras cartas que serão entregues durante o nosso amor. Gostaria de dedicar todas as mais belas composições de palavras a ti, pois tu és beleza, és amor e és o meu amor. A beleza dos teus olhos preenche o meu corpo, faz com que o mundo pare. Você é inimaginável. Cada palavra dita por tua boca soa de forma inédita para mim. Teu olhar profundo esvazia as minhas falas e é de se admirar, pois eu estou sempre cheia delas. Espero que se acostume a ser sempre a musa dos meus escritos, pois é com você que quero compartilhar inúmeras cartas de amor.