Tudo se resume ao tic-tac do relógio que nos persegue a vida inteira. O tempo passa e com ele leva tudo. O tempo cura, ajuda, cria, mata, ferve, escreve e descreve. O tempo te ajuda, te leva para os momentos mais reais da tua vida, também te mostra o céu e o inferno, em segundos. Ele nunca se repete, tudo é inovação. Vejo a vida me escorrendo pelo ralo e o tic-tac do relógio ecoa na cabeça. Quanto tempo me resta? Será que meu pedido de 24 horas será mais uma vez atendido? Tic tac, tic tac, tic tac.... Eu não sei. Me perdi, me encontrei, aproveitei e desperdicei. Não sei se me resta algum tempo, me sinto sufocar e libertar, se eu seguir nessa estrada, onde vai dar? Talvez a maior descoberta humana seja saber que o melhor momento seja o agora.