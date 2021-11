Sobrevivi, enfim.

Revisitei todos os nossos lugares, aqueles que eu conheci sozinha e os que me ligaram a você, e a sensação de falta não poderia ser mais absoluta. Contudo, ainda que de forma absoluta falte, está tudo da forma que deveria estar e eu me senti tranquila com isso. Estou sentada no banco de trás do transporte privado e nos vendo em seu carro - você dirigindo e eu no carona com a mão em sua nuca, fazendo em ti um carinho, distraída redecorando os detalhes do caminho que nos ligavam. Já não há dor, preciso dizer, mas ainda há vazio. E não é um vazio doloroso, ensurdecedor, é somente um vazio silencioso. Nada justificou a sua ausência repentina, mas eu sobrevivi... quem diria.