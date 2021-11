Talvez a nossa vida seja muito fragmentada, porque parte de nós afirmar com toda certeza que ainda temos uma vida inteira para viver, ao mesmo tempo em que acreditamos que perdemos a sua melhor parte, mesmo não estando prontos para vivê-la. Contudo o mundo não fechou suas portas para que não pudéssemos vê-lo, ele ainda continua aí. Por hora sentimos que algo nos impediu de viver, que estamos em um engarrafamento emocional e não conseguimos sair do lugar, não apenas por estarmos no nosso lugar confortável, mas também por um receio de explorar o desconhecido. Porém, a vida ainda não acabou, com certeza um dia nós iremos morrer, portanto vivemos todos os dias porque ainda existe esperança.