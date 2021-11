Já dizia Immanuel Kant: "O ser humano é aquilo que a educação faz dele". Portanto, se a educação não é uma das melhores, que exemplos de pessoas nós teremos? Despindo-se dos pré-conceitos que são gerados, somos capazes de analisar quão amplo é o impacto da educação na vida das pessoas, paralelamente, o quão escasso é o acesso a ela. É algo que deve ser trabalhado e que exige aperfeiçoamento, pois essa transformação surge através de um processo extenso, muitas vezes, a partir de paradigmas que influenciam nossa visão de mundo. Entretanto, é inegável que quanto maior a taxa de alfabetização, menor a taxa de desigualdade, por outro lado, é fato a deficiência no sistema educacional como obstáculo. O que destaca a problemática, mas principalmente o quão necessário são as soluções. O que aprendemos é o que transmitimos, mesmo que, como espelhos, deixemos visível apenas o lado fora, pois vale lembrar que o externo é um reflexo do que há de mais profundo. O que será que é refletido a partir de você?