Lúdico ou lúcido?

Cheguei à natureza, verde e viva — quase respirante através da flora — e a disse:

— Venho a ti para que cure-me. Pois a água que preenche meu corpo humano é a mesma que corre em teus rios, açudes e lagos. Respiro-te, pois o ar que tu transpiras foi feito para transpirar a mim meus pulmões. Seu silêncio me acolhe e toma conta da minha mente, afastando o mundo exterior. Somente os pássaros cantam e contam seus segredos nas árvores, balançando suas composições corpóreas exuberantes. O cheiro do verde e do molhado das chuvas adentra em minha cabeça como se fosse em minha morada. E talvez seja, pois passo mais tempo ali do que no mundo real. A magia da fantasia que o cotidiano material tira com a realidade em excesso. Precisamos manter sua chama viva.