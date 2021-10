Seu cérebro funciona

Na atual conjuntura existem muitas discussões a respeito das disparidades entre os gêneros e são muitos os problemas enfrentados. Mas, e as soluções, são tão utópicas assim? Nascer e já ter que se preocupar com o que pode acontecer em detrimento da própria imagem, só por ser mulher, não deveria ser uma realidade. O respeito ajudaria. Algumas aulas de História para entender um pouco da luta feminina ajudariam. Um cérebro funcionando ajudaria. Mas insistem em culpar a vítima, em achar que a roupa usada por ela tem mais peso do que o agressor e o ato cometido por ele. Esse achismo é um dos motivos que nos coloca aqui, tendo que defender o óbvio, mas que apesar dos pesares, ainda não tem o devido reconhecimento, e é essa realidade tida como utopia que não nos permite estagnar, porque por mais distante que ela pareça, é seguindo no caminho, que nos aproximamos dela. E seguimos.

