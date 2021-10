E eu vou correr. Vou correr o mais rápido que posso de mim, de ti, do Sol. Vou me mostrar nua a Lua e confessar meus pecados ao mar. Vou rezar para as estrelas, aprender a dançar e relembrar de ti. Vou correr contra tudo e todos para me encontrar de novo. Desafiar o desafio é o mínimo. Sobreviver, viver, lançar-se, observar, ir e voltar. Os planos para uma noite são os mais profundos, puros e verdadeiros. É lembrar dos teus olhos no brilho da festa. É lembrar do teu cheiro e cada canto que passamos. É viver até que tu voltes, retorne e me conte por onde tu passou. E por enquanto, é eu saber que tu estás vivo dentro de mim.

