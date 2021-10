Antes do fim do mundo

Como vou amar aquilo que sei que vou perder? Os que vieram antes trataram tão mal esse lugar. O planeta azul ainda vai nos expulsar. No auge de uma febre que se livra de um vírus somos só mais uma era que vai passar. O sonho da noite de verão mais estrelada do universo. E que trágico... logo na nossa vez de sermos jovens e ficarmos por aí na rua em grupo, somos bombardeados com notícias do fim eminente, um fim sem muito ápice, nada de filme de ação... Mas quando as últimas estrelas estiverem se apagando, vou lembrar das pessoas que eu amo, dos versos líricos de uma garota loira da Pensilvânia e também do que alguém muito especial já me disse... O importante mesmo é sair e ver o mundo, nem que seja dentro de nós.

