Ah, o amor!

01:15 | Out. 26, 2021

Vi dois casais bem intrigantes em um restaurante que estive. A mulher, com olhos que expressavam tristeza, sorria para o homem que a acompanhava, enquanto ele dizia para ela palavras de repúdio. Algum tempo depois, notei que o homem que observava era um colega. Ele foi abandonado pelos pais desde que nasceu, viveu sem amor a vida toda e agora que teve a chance de amar desperdiçou, tratando a mulher com desprezo. Quando olhei para a minha direita vi outro casal. O homem era meu conhecido, já ele foi amado a vida inteira, estava a conversar e sendo extremamente submisso, fazendo todas as vontades, da mulher, o famoso bobo apaixonado. Afinal, o que cega é o amor ou a falta dele?

