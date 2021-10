A evolução da ciência

Ao pensarmos que nos primórdios da humanidade não havia orientação médica e na cura de qualquer doença o tratamento era buscado no curandeirismo, podemos concluir que o avanço da ciência até os dias de hoje foi grande. Esses avanços, subsidiados pela tecnologia, nos permitiram progredir e, assim, deixarmos prontos e capacitados para o combate de eventos adversos que poderão vir a ocorrer. Como exemplo, na epidemia da Varíola (início do século 20), de Zika (entre 2015 e 2016) e na própria pandemia do Covid-19 em que foi "rápida" a resposta, buscando vacinas e tratamentos. Portanto, para que a ciência brasileira e também do mundo alcance patamares cada vez mais altos, é imprescindível um maior investimento e incentivo dos Governos.

