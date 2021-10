Viajante do tempo

Está sempre em outro mundo. Algum lugar ainda fresco em sua mente — outra dimensão, outro momento. Não se medem limites cronológicos ou imaginativos. A mente torna-se um campo verde e aberto — sua essência em branco e pronta para ser lapidada como um diamante bruto. Não há amarras do passado ou do futuro. Escuta músicas que não são de sua época. Ver filmes do século que passou. Sente que nasceu de trás para frente. As roupas que lhe vestem não são modernas. Você olha nos olhos e não na tela. Prefere livro em papel ao virtual, para palpar seus conhecimentos entre seus dedos e senti-lo em suas mãos, vívidas pelo sangue que corre em suas veias. Você está mais vivo do que nunca e cada pequeno ato rotineiro e autêntico seu é um protesto contra o cinza desesperançoso e automático que agora percorre o mundo e as pessoas, antes tão únicos e coloridos.

