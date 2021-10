Olá, é um prazer. Como foi seu dia? Está muito afadigado? Bem, eu lhe entendo. Essa sensação passageira de calma, junto da certeza que logo vamos ter que lutar uma guerra novamente, desgastante. Mas por hora vamos só relaxar, sentar no sofá, ver alguma coisa na tv, que logo iremos esquecer. Ouvir uma boa música não é má ideia, cuidado para não pensar demais, vai que você se lembra de algo ruim. É, eu lhe entendo. Mas tudo vai e vêm tão rápido, carros para cá, barulhos para lá, luzes ofuscantes e chamativas de todas as partes. Não nos damos o tempo para pensar. É mais fácil só esquecer certas coisas, varre-las para debaixo do tapete. E repentinamente! Nada mais cabe lá, como um balão, você explode. É, eu lhe entendo. Estamos sozinhos na multidão, não é mesmo? Então só posso lhe desejar boa sorte, caro leitor. Caro eu.

