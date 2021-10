Quando o segundo sol chegar, será que continuaremos com as mesmas práticas que degradam nossa fauna e flora? Ou mudaremos nossas ações? O planeta parece suplicar por mudança de hábitos, pela conscientização e cuidado, porém, nós terráqueos não damos a mínima. A quadra chuvosa já não é a mesma, os legumes brotam raquíticos que mais parecem brotos, até a produção de energia está deficitária. Paro, observo e vejo que no mesmo país que alguns não têm acesso a água potável, vazamentos de tubulações fazem jorrar o ouro azul pelos ladrilhos da rua, se perdendo nos bueiros. Quem me dera se nós percebêssemos o quão nocivo está sendo nossa passagem pelo planeta, mas parece que ninguém nota, ou se nota faz vista grossa. Sabe quando vamos nos dar conta que nossas práticas reduziram nossos dias na terra frutífera que um dia tivemos? Quando o segundo sol chegar.

