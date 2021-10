Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Marie Curie, exemplos de mulheres que conquistaram espaço, mesmo quando a sociedade dizendo que jamais iam conseguir. Eu, elas, as mulheres talvez não conhecidas, lutando por nossas vidas, contra o preconceito, discriminação, contra o assédio, contra homens que não sabem ouvir "não". Buscamos apenas equidade, para sermos nós, mulheres do lar, mulheres do ler, mulheres que são o que querem ser, sermos apenas nós, podermos andar as sós, sem algemas para nos prender.

