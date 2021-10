Um dia desses procurando uma folha limpa para fazer a lista de compras me deparei com um desabafo que havia escrito há alguns dias e atrás dela havia escrito a lista do mês passado. Eu abri um leve sorriso pensando em como as responsabilidades da vida adulta é no mínimo engraçada. Não dá tempo de ficar triste, inerte ou se remoer algo por muito tempo. Aqui, falta tempo para…. E entre um respiro e outro, um suspiro e outro, uma mão na cabeça e outra nas costas seguimos. Eita, deixa eu ir lá, hoje é dia de fazer mercado.

